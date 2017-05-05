Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi olan H.C. (16) yanında getirdiği tabanca ile sınıfa sabah erken saatlerde girdi. Daha sonra beklemeye başlayan H.C., sınıf arkadaşlarının gözünün önünde 16 yaşındaki arkadaşı Nilüfer Acar’ı vurdu. H.C. daha sonra ise kendi kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti. Neye uğradığını şaşıran arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. Acar, olay yerinde hayatını kaybederken, okula gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı H.C.’yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Okul 1 gün arayla tatil edilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.