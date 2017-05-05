Edinilen bilgiye göre kaza, Araklı ilçesi Karadeniz yolu Sularbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yaylaya doğru yola çıkan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Trabzon'da yayla yolunda feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
05.05.2017 - 11:50 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Araklı ilçesi Karadeniz yolu Sularbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yaylaya doğru yola çıkan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : trabzon,yaya yolu,feci kaza,
470578 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470578.aspx
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