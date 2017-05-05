Van'ın Başkale ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada  eroin imalatında kullanılan 210 litre asit anhidrit bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı Bebleşin Jandarma Karakolu ekipleri, yol  kontrol noktasında, V.İ'nin kullandığı otomobili durdurdu.Yapılan aramada, otomobilin bagajında 5 plastik bidon içinde, eroin  yapımında kullanıldığı belirlenen 210 litre asit anhidrit ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.