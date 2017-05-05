Van'ın Başkale ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada eroin imalatında kullanılan 210 litre asit anhidrit bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı Bebleşin Jandarma Karakolu ekipleri, yol kontrol noktasında, V.İ'nin kullandığı otomobili durdurdu.Yapılan aramada, otomobilin bagajında 5 plastik bidon içinde, eroin yapımında kullanıldığı belirlenen 210 litre asit anhidrit ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Van'da 210 litre asit anhidrit ele geçirildi
05.05.2017 - 11:50 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Başkale ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada eroin imalatında kullanılan 210 litre asit anhidrit yakalandı.
Etiketler : Van,Başkale,asit anhidrit,
470579 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470579.aspx
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