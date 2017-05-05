Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Cuma namazını İstanbul Esenyurt’ta kıldı. Cuma namazı sonrası hakkındaki iddialara ilişkin son noktayı koyan Abdullah Gül’ü cami avlusunda kalabalık bir vatandaş grubu bekliyordu. O grubun içerisinde yer alan bir kadın 11 Cumhurbaşkanı Gül’e sevgi gösterisinde bulunmak için ona bir pankart hazırladı. Ancak pankartta Gül’ün ismi ‘Aptullah’ olarak yazılmıştı. Bu durum çevrede bulunan bir çok kişinin dikkatini çekerken çeşitli esprilere de neden oldu. O noktada görevli polisin gülümsemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte o görüntü:



