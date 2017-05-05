Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, kahvehane olarak kullanılan mekanı dönüştürerek fırın açan 70 yaşındaki Selime Pirvan, günde 1,5 kilogramlık 250 ekmek yapıp satıyor.Eşinin vefat ettiği 1997'den beri ticaret yaparak ayakta kalmaya çalışan 2 çocuk annesi Pirvan, yaklaşık 8 ay önce bir dönem kahvehane olarak işletilen dükkanı 60 bin lira harcayarak taş fırına çevirdi.Günde 1,5 kilogramlık ortalama 250 ekmek üretip satan Pirvan, 2 kişiyi istihdam ederek "Çalışmanın yaşı yok" demenin gururunu yaşıyor.

"UZUN SÜRE BAYATLAMAYAN KÖY EKMEĞİ YAPIYORUM"

Pirvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl önce eşinin ölümünün ardından çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ticaret yapmaya başladığını belirterek şöyle devam etti:

"Önce küçük giyim üzerine dükkan açarak ticarete başladım. Çeşitli işler denedim. Sonra fırıncılık aklıma geldi ve bu işe başladım. Boş durmayı sevmeyen bir insanım. Taş fırını kendi çabalarımla yaptım. Her gün erkenden fırını açıp hamuru mayalıyorum. Yanımda 2 kişiye de iş imkanı sağladım. Tamamen sağlıklı ve katkı maddesi kullanmadan ekşi mayayla uzun süre bayatlamayan köy ekmeği yapıyorum. Saat 02.30'da fırını açarak hamuru hazırlıyorum, akşam 20.30'a kadar fırındayım. Başka bir iş yapmaya zamanım yok. Ancak 5-6 saat gibi ev işlerini yapıp, istirahat ediyorum. Bu yörede bu ekmeğe 'bükme manav ekmeği' derler. Günde 250 ekmek çıkarıyorum. Pişmiş hali 1,5 kilogram olan ekmeklerin tanesini 5 liradan satıp hem vatandaşla sağlıklı ekmek yediriyorum hem de evimi geçindirecek kadar para kazanıyorum. Ekmeklere talep de giderek artıyor."

Müşterilerden Funda Uzun ise Selime Pirvan'ın yaptığı ekmekleri çok beğendiğini ifade ederek her zaman buradan ekmek aldıklarını söyledi.Fahrettin Polat da "Ekmeğini beğeniyoruz. Yöresel ekmeğimiz, çok geç bayatlıyor. Bu nedenle israf olmuyor. Daima burasını tercih ediyorum." dedi.