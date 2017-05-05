Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da 56 yaşındaki Müslüm Üzer'in öldüğü, oğlu 32 yaşındaki Orhan ile torunu 9 yaşındaki Hüseyin Üzer'in ağır yaralandığı kalaşnikof ve tabancalı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Doğankent Mahallesi'nde oturan Müslüm Üzer, oğlu Orhan ve torunu Hüseyin Üzer ile birlikte 17 Nisan'da 01 DHR 78 plakalı otomobiline binerek Karataş Yolu üzerinden kent merkezine hareket etti. Taşçı kavşağında dönüş için yavaşlayan otomobile, kimliği belirsiz kişilerce kalaşnikof ve tabancalarla ateş açıldı. Saldırıda Müslüm Üzer öldü, oğlu Orhan ile torunu Hüseyin Üzer ise ağır yaralandı. Saldırının, 10 ay önce Üzer ile Altınyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük'ün öldürülmesi ile ilgili olabileceğini değerlendiren katli zanlısı 17 yaşındaki K.K. ile 13 kişi gözaltına alındı. Suriyeli olan K.K. ile 5 kişi tutuklandı diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VURULMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili soruşturma devam ederken silahlı saldırı anına ait bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kavşağa gelen otomobile, katil zanlısının kalaşnikof ile ateş etmesi, ardından bir otomobile binip kaçması, vurulanların ise otomobilden inerek yoldan geçenlerden yardım istemesi görüntülere yansıdı.

AİLE KORKU İÇİNDE

Olayda hayatı kaybeden Müslüm Üzer'in kardeşi Mehmet Üzer, ailesinin sürekli tehdit edildiğini, çocuklarının okula gidemediğini, ekmeklerini bile komşularından aldıkları ileri sürdü. Altınyüzük ailesi ile aralarındaki husumetin bu olaylara neden olduğunu belirten Üzer, "Altınyüzük ailesiyle alacak-verecek konusunda husumet yaşadık, ailemizden birini öldürdüler, beni yaraladılar sürekli tehdit ediliyoruz" dedi.

Saldırıda bir gözünü kaybeden Orhan Üzer ise olayın şokunu hala atamadıklarını kaydederek, "Bu aile organize suç örgütü gibi, babamı gözümün önünde öldürdüler, bir gözümü kaybettim, devlet büyüklerimizden bize yardım etmesini bekliyoruz. Can güvenliğimiz yok" diye konuştu.