Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Özgür Suriye Ordusu ile rejim güçleri arasında El Bab ile Halep sınırının kesiştiği noktada çatışma çıktı. Çatışmada 4 ÖSO askeri ile bir sivil kadın yaralandı. Yaralanan 5 Suriyeli, Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralılar buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.