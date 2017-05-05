Edinilen bilgiye göre, Özgür Suriye Ordusu ile rejim güçleri arasında El Bab ile Halep sınırının kesiştiği noktada çatışma çıktı. Çatışmada 4 ÖSO askeri ile bir sivil kadın yaralandı. Yaralanan 5 Suriyeli, Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralılar buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.
Suriye’deki çatışmalarda yaralanan 5 kişi Kilis’e getirildi
05.05.2017 - 16:52 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesi kırsalında rejim güçleri ile Özgür Suriye Ordusu arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 ÖSO askeri ile bir sivil vatandaş Kilis’e getirildi.
Etiketler : Suriye çatışmalar,Kilis,
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