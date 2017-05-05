Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 15.00 sıralarında Çermik ilçesi Marho mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Havva ve Emine Bozkurt adlı iki kadının üzerine tarlada çalıştıkları sırada yıldırım düştü. Ağır yaralanan kadınlar, çevredeki vatandaşlar tarafından Çermik İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadınlardan biri yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.