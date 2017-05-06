Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Aksu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olan aileler, düğün dönüşünde yolda karşılaştı. Karşılaşma sonrası çıkan tartışma kavgaya döndü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Hacı Özdemir (51) sırtından aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Aynı kavgada 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.