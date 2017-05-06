Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere 8 Mayıs Pazartesi günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Başakşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallelerinde 8 Mayıs'ta elektrik kesintisine gidilecek.

Söz konusu tarihte İstanbul'un 12 ilçesinin bazı sokak, mahalle ve semtlerine 08.00-23.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.