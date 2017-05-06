Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde jandarmanın yaptığı yol uygulaması sırasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Araçta yapılan aramada yurda kaçak yolla giriş yaptığı tespit edilen 104 Afgan yakalandı. Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, kaçaklar otobüslerle il göçmen müdürlüğüne getirildi. Afganistan'da devam eden savaştan kaçtıklarını ifade eden kaçaklar; "Savaş ve açlık nedeniyle ülkemizi terk etmek zorunda kaldık" dedi. Afgan kaçaklar yurda kaçak giriş ile ilgili haklarında yapılan işlemlerin ardından kontrol şartlı serbest bırakıldı.