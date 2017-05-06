Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakını ile Kofçaz ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan iki ayrı grubu tespit etti. Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 34 yabancıyı yakaladı. Kaçak ve sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla da 2 kişi gözaltına alındı.Yabancı uyruklular, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.