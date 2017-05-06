Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin merkez Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda silah, patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Elmabahçe Mahallesi kırsalında bir bahçenin duvarına gizlenmiş silah ve patlayıcı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı. Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar koordinesinde Terörle Mücadele, özel harekat, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahalleye bağlı Birik mezrası yakınlarındaki kırsal alanda arama ve tarama çalışmaları yapıldı. Aramalarda, teröristlerce bahçe duvarı ve toprak altına saklanmış uzun namlulu silah, roketatar, 2 kilogram TNT, 2 kilogram A4 patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ile bol miktarda pil ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu.