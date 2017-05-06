Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyfettin Bulut idaresindeki 42 CCG 22 plakalı kamyon, Turgut Özal Caddesi Çöşnük kavşağında Abdülkadir Öztürk'ün kullandığı 34 HR 8502 plakalı otomobil ile Abdullah Ercan yönetimindeki 44 AN 417 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Öztürk, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı otomobil sürücüleri ile Didem Ercan, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Sürücü Öztürk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.