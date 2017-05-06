Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş aramak için evinden çıkan 17 yaşındaki O.M, cadde üzerinde gezerken yanına 2 kişi yaklaştı. O.M’den para ve telefon isteyen şahıslardan biri, O.M.'nin direnmesi üzerine bıçak çekerek kolundan bıçakladı. Şahıslar olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan O.M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.