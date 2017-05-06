Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda görevli 23 yıllık polis memuru 44 yaşındaki Yalçın Ağca, Mart 2016'da diş tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ve sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. Burada 4 dişi çekildi. Ancak iddiaya göre Ağca bir süre sonra fenalaştı ve yapılan ilk müdahalenin ardından evine gönderildi. Ağca akşam evinde tekrar fenalaşınca, Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Ağca'nın durumu kötüleşti. Yoğun bakıma alındıktan 20 gün sonra aynı hastanede hayatını kaybetti. Ağca'nın cenazesine İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.

Düzenlenen cenaze töreni sonrasında Ağca'nın eşi İlknur Ağca ve oğlu Ahmet Ağca, teşhis ve tedavide kusurlu davranılarak ölüme sebebiyet verildiği iddiasıyla DişHekimliği Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli sağlık personeliyle ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı ise geçen 30 Haziran 2016'da dosya ile ilgili görevsizlik kararı vererek dosyayı OMÜ Rektörlüğü'ne gönderdi.

Konu ile ilgili OMÜ Rektörlüğü tarafından verilen bilgide, "Rektörlük Makamı'nın 27.07.2016 tarih, E70025 sayılı emri gereği Diş Hekimliği Fakültesinde görevli bir öğretim üyesi ceza soruşturmasını yapmak üzere görevlendirilmiştir. Soruşturmacı tarafından müteveffanın tedavi sürecinde görev alan öğretim elemanlarının ifadelerine başvurulmuştur. Şikayete konu iddia ile ilgili tüm bilgi ve belgeler toplanarak şüpheli ve tanık ifadeleri ile birlikte bilirkişi heyetinden rapor alınması için üniversitemiz dışında başka bir üniversiteye 24.02.2017 tarih E: 4855 sayılı yazımız ile gönderilmiş olup dosyanın bilirkişiden dönmesi beklenmektedir" denildi.

Gelecek olan rapora göre, polis memuru Yalçın Ağca'nın ölümünde bir kusur bulunması durumunda sorumlular hakkında ilgili işlemin yapılacağı ifade edildi.