Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında, Bayramiç Barajı Mevkii'nde meydana geldi. Evciler Köyü'nden Bayramiç İlçe merkezi yönüne gelen ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki A.Ö.'nün kullandığı 17 LD 595 plakalı otomobil, tarlaya yuvarlanıp ters döndü. Kazada sürücü A.Ö. ile araçta bulunan E.A (16), H.Ö. (14), S.E.(16) ve Ş.K. (16) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ş.K., Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kepez Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.