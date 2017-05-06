Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir hastaya müdahale için yola çıkan 42 FDT 16 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, merkez Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde, Ömer Özdemir yönetimindeki 42 BU 268 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.

Kazada yaralanan ambulanstaki 3 sağlık görevlisi olay yerine çağrılan ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, otobüs sürücüsünün ifadesi için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.