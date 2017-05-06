Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hisarcık ilçesinden Gölcük Tabiat Parkı'na pikniğe giden ve aralarında küçük çocukların da bulunduğu 22 kişilik grubun yaklaşık 50 metre yakınındaki çam ağacına düşen yıldırım korkuya neden oldu. Grupta bulunan Sağlık Memuru Mehmet Ali Kiraz, yıldırımın düşüşü sonrası özellikle küçük çocukların büyük korku yaşadığını söyledi. Kiraz, “Eş ve çocuklarımızla piknik için geldiğimiz Gölcük Tabiat Parkı'nda aniden hava bozup, serinleyince birkaç arkadaşla ateş yakmak için odun topluyorduk. O sırada aniden çakan şimşeğin ardından büyük bir gürültüyle çok yakımızdaki çam ağacına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü çam ağacının kabuğu yukarıdan aşağı yanıp soyuldu. Düşen yıldırım esnasında özellikle çocuklar ve bizler çok korktuk. O anda aklımıza gelen duaları okuduk. Allah bizleri çocuklarımıza bağışladı” dedi.