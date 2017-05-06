Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem devlet hem de sivil yardım kuruluşları aracılığıyla mazlum coğrafyalarda milyonlarca insana yardım elini uzatıyor. Dünyanın pek çok bölgesine yardım elini uzatan Türkiye’nin son hamlesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dikkat çektiği Afrika ülkeleri oldu. Afrika'da Nijer'in Tessaoua,bölgesinde , sıcak hava, beslenme ve iklim şartlarının sonucu oluşan katarakt sebebiyle göremeyen ışığa hasret Afrikalılar, Deniz Feneri Derneği’nin organize ettiği programla, Türkiye’den giden doktorlar ve yerel sağlık ekipleri tarafından ameliyat edilerek ışığa kavuşturuldu. Sadece 250 TL veremediği için yeniden ışığı göremeden hayatını kaybeden onbinlerce insanın bulunduğu Afrika'da, hastalık nedeniyle çalışamayan ve ailesi zor duruma düşen çok sayıda ihtiyaç sahibi de bulunuyor.





Ameliyatla gözleri açılanların yeniden çalışmaya başlayarak, ailesinin geçimini sağlayabildiği bu ortamda Deniz Feneri'nin çalışmaları ve topladığı bağışın önemi bir kat daha artıyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ülkeleri Somali, Etiyopya, Kenya ve Sudan’da yaşanan insani krize karşı gösterdiği duyarlılığa karşı mazlumlar dualarını Türk halkı ve Erdoğan’a gönderiyor.







"Afrika'da 10 milyon görme engellinin en az yarısı katarakt hastası”



Afrika’daki katarakt hastalarından tedavi olabilenlerin oranı ise 1 milyonda sadece 500 kişi. Özellikle sahra kuşağı üzerinde yer alan Nijer, Çad, Mali, Burkina Faso ve Etiyopya gibi ülkelerde ortalama 40 bin insana bir doktor düşerken, milyonlarca insan hayatlarında hiç doktor görmeden ölüyor. O nedenle Deniz Feneri'nin yaptırdığı katarakt ameliyatları çok büyük önem taşıyor. Katarakt kampanyasına maddi destekte bulunmak hem çok kolay hem de maliyetler yüksek değil.





Derneğin web sayfası üzerinden online olarak ve çağrı merkezi aranarak karanlığa mahkum durumda yaşayan çaresiz Afrikalılara yardım edilebiliyor.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz yaptığı açıklamada, Afrika'da pek çok insanın genç yaşta katarakt nedeniyle görme yeteneğini yitirdiğini söyledi.





Cengiz, göz doktoru sayısının yetersizliği ve maddi imkansızlıklar nedeniyle özellikle kırsal kesimdeki birçok hastanın, tedavi edilemediği için karanlığa mahkum olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:





"Deniz Feneri olarak mağduriyetin yaşandığı her coğrafyaya el uzatıyoruz. Afrika'da katarakt hastalığı nedeniyle görme bozukluğu yaşayan insanlara yardım eli uzatıyoruz. Daha önceki yıllarda sağlık alanında birçok iyilik projesi gerçekleştirdik. Hastalık sebebiyle karanlığa mahkum bir hayat süren Afrikalı kardeşlerimiz için bağış toplamaya başladık.”





Katarakt ameliyatının yoksulluğun had safhada yaşandığı Afrika ülkelerinde ulaşılması çok zor bir sağlık hizmeti olarak görüldüğünü anlatan Av. Mehmet Cengiz, normalde Türkiye'de 10-15 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebilen bu operasyonun Afrika'daki maliyetinin Türk parasıyla 250 TL olduğunu ifade etti ve hayırseverleri katarakt projesi için desteğe çağırdı.