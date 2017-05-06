Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, çok kuvvetli olması beklenen yağış nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 mm), adıyaman, Tunceli, Bingöl, Bitlis, muş, Batman, Siirt, Diyarbakır'ın kuzeyi ile Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar beklendiğinden sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."