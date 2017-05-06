Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Adana-Aksaray Karayolu Ereğli kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan Konya’ya giden ve tarım işçileri taşıdığı öğrenilen Servet K. idaresindeki 63 S 1061 plakalı minibüs lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası minibüste sürücü Servet K. ile birlikte araçta bulunan toplam 13 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Ereğli ve Niğde’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan sonra arkadan gelen başka bir araçtaki tarım işçileri de, kaza yapan minibüste bulunan malzemeleri dışarı çıkardı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.