Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dereden geçmek isteyen Suriyeli göçmenlerden 3’ü boğularak can verdi. Alınan bilgilere göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Irak üzerinden Türkiye’ye giriş yapan bir grup Suriyeli göçmen, ilçenin Samanlı bölgesindeki Hacı Bey Çayını geçmek isterken akıntıya kapıldı. Göçmenlerin arasındaki 3 çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye savcı ve jandarma ekipleri geldi.

