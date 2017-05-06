Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum-Amasya karayolundaki arazide arkadaşlarıyla sohbet eden Abdullah Yıldırım (23) ile Ali Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ö, otomobildeki av tüfeğini alarak Yıldırım'a ateş etti. Arkadaşları tarafından otomobille Mecitözü Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Ali Ö. ile olay anında yanlarında bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı.