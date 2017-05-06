Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre çapa makinesi ile tarlayı sürmeye çalışan 9 yaşındaki Rohat K., her iki bacağını makinenin döner bıçaklarına kaptırdı. Bir bacağı dizinden kopan küçük çocuğun diğer bacağını olay yerine giden itfaiye ekipleri, makineyi sökerek çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.