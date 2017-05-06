Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Gercüş-Midyat karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gercüş İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Erkan Avcı yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Mirahmet mevkisinde şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan evli ve bir çocuk babası Erkan Avcı kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkan Avcı'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Osmaniye'ye gönderildi.