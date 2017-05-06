Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, yerini doluya bıraktı. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini kapalı alanlara atarak korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü, kenar mahallerde birçok evi su bastı. Dolu, kentteki ekili alanlar ve meyve bahçelerinde de zarara neden oldu.