Mardin'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, yerini doluya bıraktı. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini kapalı alanlara atarak korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü, kenar mahallerde birçok evi su bastı. Dolu, kentteki ekili alanlar ve meyve bahçelerinde de zarara neden oldu.
Mardin'de dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
06.05.2017 - 23:13 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 23:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'de akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi, ekili alanlara zarar verdi.
Etiketler : mardin,dolu,
471058 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471058.aspx
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