Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 23.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Şumlu Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Mesut Çelebi'nin içtiği sigaranın sünger yatağı tutuşturması sonucu çıkan yangın, bir anda büyüdü.

Yükselen dumanı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. İçeride yapılan incelemede, hareketsiz halde bulunan Mesut Çelebi, sağlık ekiplerinin tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Apartman sakinleri, Mesut Çelebi'yi tanımadıklarını, kendilerinden habersiz olarak çatı katına girdiğini söyledi.

Dumandan zehirlenerek öldüğü tahmin edilen Çelebi'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.