Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezin yaptığı değerlendirme sonucu üç kültür varlığının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındığını belirten Avcı, böylece geçici listedeki kültür varlığı sayısının 72’ye çıktığını bildirdi. Türkiye’nin, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’nde ise 16 unsurla dünyada en çok unsur kaydettiren 17’nci ülke olduğunu vurgulayan Avcı, temmuz ayında Polonya’da düzenlenecek UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda, Aydın’daki Afrodisias antik kentinin daimi listeye girmesinin görüşüleceğini belirtti. Türkiye’nin, gelecek yıl yapılacak toplantıdaki adaylarının ise Şanlıurfa’daki Göbeklitepe olacağını bildiren Avcı, bu iki kültür varlığının da kalıcı listeye gireceğine inandıklarını vurguladı.



Assos Arkeolojik Alanı’nın, geçici listeye alınmasıyla Türkiye’nin UNESCO’daki kültür varlığı sayısı 72’ye çıktı.

ANKARA AA