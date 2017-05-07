Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da kendisini ‘estetik uzmanı’ olarak tanıtıp silikon dudak dolgusu yaparak kadınların hayatını kâbusa çeviren kuaför Soner Gülnaz (34), hırsızlık hükümlüsü çıktı. Gülnaz’ın 2012 yılında bir marketten çaldığı 2 şişe alkolden dolayı hırsızlık suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Teslim olmayarak firari yaşayan Gülnaz, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Namık Kemal Mahallesi’nde yakalandı. ‘Tehdit ve hakaret’, ‘kasten yaralama’, ‘intihara teşebbüs’, ‘iş yeri ve kurumda hırsızlık’ gibi birçok suçtan kaydı bulunan Gülnaz, adliyedeki işlemlerinin ardından Kürkçüler Cezaevine konuldu. Yaptığı estetikle hemşire Merve Keleş (22) ve Güllü Sel’in (32) hayatlarını karartan Gülnaz, üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Çukurova Üniversitesinde tedavisi devam eden Merve Keleş, tutuklanma haberini büyük sevinçle karşıladı. Keleş “Çok mutlu oldum. Böyle bir insanın artık dışarıda işlem yapamayacağının farkındayım. Gerekli mercilere çok teşekkür ediyorum. Bu insana bir dur dediler. Bu insan artık emniyetin kontrolü altında. Gerekli kişilerin şikâyetleri ve bizim şikâyetimiz üzerine gerekli cezayı alacaktır” ifadelerini kullandı. Sağlık durumunun da iyi olduğunu hastahaneye yattığı ilk günden bu zamana çok aşama kaydettiğini ve dudaklarını kaybetme riskinin artık olmadığını anlatan Keleş, uzun bir süre estetik operasyonu yaptırmayı düşünmediğini sözlerine ekledi.

