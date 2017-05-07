Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da son günlerde artan cinayet olayları, “Adana’da neler oluyor?” sorusunu akıllara getirdi. Kentte aile içi anlaşmazlıklar sebebiyle birçok defa katliam meydana geldi. Resmî kayıtlara göre, Adana’da 2015’de 118, 2016 yılında 127 olmak üzere 2 yılda toplam 245 kişi öldürüldü. Ürkütücü boyutlara ulaşan Adana ve ilçelerinde son 37 günde ise, 17 kişi can verdi. Cinayetlerle ilgili çok sayıda kişi tutuklanırken bu olayların 2’si namus, 1’i kız isteme diğeri ekonomik sebeplerle işlendi. Bu katliamlardan en korkunç olanlardan biri Kozan ilçesinde işlendi. Geçen 28 Mart’ta Mehmet Doğan, resmî nikâhsız eşi Ayşe Ayrancı (42), ağabeyi Hüseyin Doğan (46) ve resmî nikâhsız eşi Fatma Yavuz (43) ile oğulları Hakkı Doğan’ı (8) av tüfeği ve tabancayla vurarak öldürdü. Uzmanlar, zorlayıcı hayat şartlarının insanları gergin, sinirli, çaresiz, engellenmiş hissine kapılmasına sebep olduğunu bundan doğan öfkeyle de kendileri ile birlikte çevresine zarar verdiğini kaydetti.



OTOKONTROL ŞART

- Öfke, kişinin saldırgan davranmasına yol açar.

- Öfkenin, intikam alma ya da haklı olma yolu olarak görülmesi kişiyi şiddete veya suça yöneltebilir.

- Öfkenizi kontrolünüz dışında olduğuna ve onu yenmek için yapabileceğiniz bir şey olmadığına inanmayınız.

- Önce kendinize, sonra başkalarına karşı anlayışlı ve sevecen olmayı öğrenin.



KATLİAMCIYA ESKİ SEVGİLİ SAHİP ÇIKTI

Adana’nın Seyhan ilçesinde, 4 gün önce ailesinin sevdiği kız ile evlenmesine izin vermemesi üzerine cinnet getiren Denizhan Dener (39), 5 yakınını öldürerek intihar etmişti. Dener’in yakınları tarafından sahip çıkılmayan cenazesi, kır arkadaşı Hanım K. ile arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Naaş, cenaze aracına konduğu sırada Hanım K. “Ne yaptın sen, ben öleyim” diye feryat etti. Törene Dener’in akrabalarının katılmazken, cenaze imamla birlikte 25 kişi tarafından kılınan cenaze namazının ardından gömüldü. Kız arkadaşı ise, mezarı başında gözyaşı döktü. Yeğeni tarafından öldürülen hala Nurşen Metin ile onun emekli vali eşi İsmet Metin ve kızı Senem Metin, dün Hatay’da defnedildi. Diğer halası Gönül Cengiz ile oğlu Suphi Cumhur Cengiz ise, önceki gün toprağa verilmişti.