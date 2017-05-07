Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün gece Akseki-Manavgat karayolu Manayıt Mevkii'nde meydana geldi. Fikri Türkay yönetimindeki 34 RK 2781 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Y.K. yönetimindeki 06 CFH 67 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Fikri Türkay ile Mustafa Külcü öldü. Kaza ardından gelen ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan Fikri Türkay ve Mustafa Külcü'nün cenazesi morga konuldu. Kamyon sürücüsü Y.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşımda aksamalar oldu.