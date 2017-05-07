Kaza, dün gece Akseki-Manavgat karayolu Manayıt Mevkii'nde meydana geldi. Fikri Türkay yönetimindeki 34 RK 2781 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Y.K. yönetimindeki 06 CFH 67 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Fikri Türkay ile Mustafa Külcü öldü. Kaza ardından gelen ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan Fikri Türkay ve Mustafa Külcü'nün cenazesi morga konuldu. Kamyon sürücüsü Y.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşımda aksamalar oldu.
Antalya'da feci kaza, 2 kişi hayatını kaybetti
07.05.2017 - 10:08 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Akseki İlçesi'nde meydana gelen kazada otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 33 yaşındaki Fikri Türkay ile aynı yaştaki Mustafa Külcü öldü.
Etiketler : antalya,antalya kaza,trafik kazası haberleri,
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