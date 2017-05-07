Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

90 öğrenci ve velileri katıldı. Gün boyu süren gezide çocuklara tarihçi-yazar Saffet Emre Tonguç eşlik etti. Çocuklar profesyonel rehberlik kariyerinde 30’uncu yılını kutlayan, bugüne kadar 130 ülke ve 1400 şehir gezmiş Saffet Emre Tonguç’un anlatımlarıyla İstanbul’u dinledi, hissetti, yaşadı ve hayal etti.

Turkcell’in engelli çocukların eğitim ve istihdamına destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde sürdürdüğü “Engelsiz Eğitim Programı”, kültürel geziler ile devam ediyor. 2015’ten bu yana 45 il ve 84 okulda teknoloji sınıfları ve meslek atölyeleri oluşturarak çocukların eğitimini teknolojiyle destekleyen Turkcell, görme ve işitme imkanı olmayan çocuklara bulundukları şehri yaşatmak ve onların tarihi güzelliklere tanık olmasını sağlamak amacıyla kültürel şehir turları düzenliyor. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’na denk gelmesiyle de ayrı bir öneme sahip olan şehir turlarının bir yenisi 6 Mayıs’ta İstanbul Boğazı’nda gerçekleşti.

Tarihi güzelliklere tanıklık ettiler

Maddi imkansızlıklar ya da engelleri dolayısıyla bulundukları şehri gezme ve öğrenme fırsatı bulamayan çocuklar için hayata geçirilen programa Türkan Sabancı Engelliler Okulu’ndan görme engelli 90 çocuk, velileriyle birlikte katıldı. Emirgan’dan başlayan turda çocuklara tarihçi - yazar Saffet Emre Tonguç eşlik etti. Çocuklar, betimleme ustası Saffet Emre Tonguç’un anlatımları eşliğinde Ortaköy ve Arnavutköy sahilinden Rumeli Hisarı'na uzandı. Ardından Tarabya koyuna ilerleyen tekne, Sarıyer ve Beykoz'u geçip Anadolu Hisarı'nı selamladı. Çocuklar, Beylerbeyi Sarayı ve Kız Kulesi'nin muhteşem siluetlerini yaşadı, hissetti ve hayal etti. Gezi Dolmabahçe ve Çırağan Sarayı’nın ihtişamıyla devam etti. Çocuklar denizin dinlendiren kokusu ve huzur veren sesi eşliğinde Boğaz’da keyifli bir gün geçirdi.

Sadece göze hitap ettiği düşünülen boğazın tüm güzellikleri, Tonguç’un betimlemeleri ile görme engelli çocukların tüm duyularına hitap etti, hayallerinde bu güzelliklere dokunuyorlarmış gibi canlandı.

Üç yılda 10 bin çocuğun hayatına dokundu

2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlatılan Turkcell “Engelsiz Eğitim Programı” ile özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocukların yetkinliklerini artırmak ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak amaçlanıyor. Program kapsamında istihdama yönelik bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlayacak düzeyde meslek atölyelerine teknoloji sınıflarının donatılması sağlandı. Turkcell, Engelsiz Eğitim Programı ile bugüne kadar 45 ildeki 84 okuldan 10 binden fazla öğrenci ve ailesinin hayatına dokundu. Bu sayı her sene mezun olan öğrenci yerine yenisi geldikçe artıyor ve sürdürülebilir bir kazanım sağlanıyor.