Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, dün akşam saatlerinde Araç ilçesi'ne bağlı İhsanlar Köyü'nde meydana geldi. Tahir Başçı'nın yalnız yaşadığı tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi sararken, köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, dışarıya çıkamayan Tahir Başçı yanarak hayatını

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince evin enkazında bulunan Başçı'nın cesedi otopsi için ilçe devlet hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.