Yangın, dün akşam saatlerinde Araç ilçesi'ne bağlı İhsanlar Köyü'nde meydana geldi. Tahir Başçı'nın yalnız yaşadığı tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi sararken, köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, dışarıya çıkamayan Tahir Başçı yanarak hayatını
İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince evin enkazında bulunan Başçı'nın cesedi otopsi için ilçe devlet hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yanan evde can verdi
07.05.2017 - 10:16 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'nun Araç ilçesi'nde, ahşap evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 70 yaşındaki Tahir Başçı yanarak yaşamını kaybetti.
Yangın, dün akşam saatlerinde Araç ilçesi'ne bağlı İhsanlar Köyü'nde meydana geldi. Tahir Başçı'nın yalnız yaşadığı tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi sararken, köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, dışarıya çıkamayan Tahir Başçı yanarak hayatını
Etiketler : Kastamonu,haberler,yangın,
471138 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471138.aspx
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