Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 03.00 sıralarında Obagöl Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için Alanya’ya gelen ve hava almak için kaldığı otelin plajına inen Polonya uyruklu Krystyna Hanna Gierlicz (69), daha sonra sahilde bulunan iskeleye çıkarak dengesini kaybetmesi sonucu denize düştü. Bir süre sonra denizde hareketsiz duran Gierlicz’i gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekipleri bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Polonyalı turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis tarafından yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.