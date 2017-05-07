Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tehdit, hakaret, konut dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, bedelsiz senedi kullanma gibi 25'e yakın suçta mağdur ile şüpheli, savcılık kanalıyla uzlaştığında herhangi bir dava açılmadan olay kapanıyor. Bu şekilde toplumsal barış sağlanarak adliyenin de iş yükü azaltılıyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu da bu konuda aktif şekilde çalışıyor. Sadece bu yıl bin 793 dosyada uzlaştırma sağlayan büro, dava açılmadan şikayet konularını çözüme kavuşturarak büyük başarı elde etti. Müştekilerden bazıları kendilerinden sadece özür dilenmesi koşuluyla şikayetlerinden vazgeçeceklerini belirtirken, bazıları da "el öpme", "bağış" ve "fidan dikimi" gibi şartlarda bulundu.



- El öptü, ceza almaktan kurtuldu

Uzlaşma sağlanan dosyalardan birinde, H.D, kendisine hakaret ve tehditte bulunduğunu iddia ettiği damadı O.S.T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma dosyasını ele alan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, konuyla ilgili uzlaştırmacı görevlendirdi. H.D. ve O.S.T, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunmadığını, bir anlık öfkeyle olayın gerçekleştiğini belirtti. H.D'nin özür dileme ve el öpme şartını kabul eden damat, kayınvalidesinin elini öperek ceza almaktan kurtuldu. Dolandırıcılıktan cezaevinde bulunan İ.D. ise kendisine vasi atanan oğlu A.D'nin müşteki A.Y'den özür dilemesi ve Kur'an-ı Kerim hediye etmesiyle bu suçtan ceza almadı.



- Yargılanmaktan kurtuldular

Müştekiler İ.Ü. ve H.Ü, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada S.İ, M.K. ve Ç.D. tarafından darbedildiklerini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Şüpheliler hakkında "basit yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma aşamasında taraflar uzlaşmayı kabul ettiklerini bildirince, dosya uzlaştırmacıya verildi.

Müştekilerin, Mehmetçik Vakfına 300 lira bağışta bulunma taleplerini kabul eden S.İ, M.K. ve Ç.D. bağışta bulunup özür dileyerek 4 aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaktan kurtuldu.

Basit yaralama suçundan başlatılan bir soruşturmada da taraflar 20 fidan dikilmesi koşuluyla uzlaştı.