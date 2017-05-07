Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde Siirt'ten düğünden dönen Tahir Adıgüzel yönetimindeki 34 GH 616 jip Çaydurt mevkisine 3 kilometre kala Osman Uzun idaresindeki 54 RB 889 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada jipte bulunan Hayrettin Kaya, olay yerinden hayatını kaybetti. Yaralılar Tahir Adıgüzel, Alaattin, Naciye, Ömer, Elanur Adıgüzel ve ismi henüz öğrenilemeyen bir bebek, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaya'nın sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.