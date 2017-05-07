Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ordu'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 10 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceazevine gönderildi. Öte yandan Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddia edilen, hakkında yakalama kararı çıkarılan 45 kişi hakkında 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 31 kişi gözaltına alınarak Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Halen 14 kişinin daha aynı operasyon kapsamında arandığı belirtildi.