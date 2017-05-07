Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddianamede, şüphelilerden rektör yardımcısı Aytekin Sır'ın Bank Asya hesabında yüksek miktar ve sayıda para hareketliliği tespit edildiği yer aldı. Dicle Üniversitesi'nde FETÖ/PDY terör örgütünün akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonunda ihraç edilen eski Rektör Ayşegül Jale Saraç ile yardımcıları Aytekin Sır, Aslan Bilici ve Sabri Eyigün hakkında 'terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından 22.5'ar yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede FETÖ/PDY terör örgütünün akademik yapılanmasını ayrıntılı olarak açıklayan savcı, Rektör yardımcısı Aytekin Sır'ın Bank Asya'da hesabı bulunduğunu ve çocuklarının FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı okullarda okuduğunu belirtti. İddianamede, şüphelinin 2011 yılında kurulması planlanan ve FETÖ ile bağı bulunan İhtiyat Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı mütevelli heyeti için teklif aldığı ve kabul ettiği ifade edildi.

AŞIRI YÜKSEK MİKTARDA PARA HAREKETLİLİĞİ

Aytekin Sır'ın 2015 tarihli mal beyanında Bank Asya hesabında 57 bin lira parası olduğunu vurgulayan savcı, şüphelinin hesaplarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Aytekin Sır'ın hesabından 1998 yılında ilk işlemin yapıldığını kaydeden savcı, şüphelinin hesabında 1 Ocak 2014 sonrasında aşırı yüksek miktarda para hareketliliği olduğunu ifade etti. İddianamede, şüphelinin hesabı aktif biçimde kullanmaya devam ettiği ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün lideri Fettullah Gülen'in talimatı doğrultusunda örgütün finans kaynağı olan Bank Asya'ya para yatırmak suretiyle terör örgütüne destek verdiği kaydedildi.

NORTH AMERİCAN ÜNİVERSİTESİ'NE 4 BİN 395 DOLAR PARA ÇIKIŞI

Aytekin Sır'ın Bank Asya hesabından 13 Temmuz 2015 tarihinde 4 bin 395 dolar para çıkışı olduğunu belirten savcı, bu işlemin açıklama kısmında ise 'HVL-Dilbeste SIR Lisan kurs ücreti-NORTH AMERICAN UNIVERSITY' ibarelerinin olduğunu ifade etti. Aytekin Sır'ın kızının Nort American isimli üniversitede okuduğunun değerlendirildiğini vurgulayan savcı, FETÖ firarisi Şerif Ali Tekalan'ın belirtilen üniversitenin rektörü olduğunu ifade etti. Bu durumun dahi Aytekin Sır'ın örgüte bağlılığını açık biçimde ortaya koyduğunu iddia eden savcı, bir gizli tanığın ifadesine de yer verdi. Aydınlık kod adlı gizli tanık ifadesinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve fakültenin mali işlerinden sorumlu eski Rektör yardımcısı Aytekin Sır'ın FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğunu belirterek şöyle dedi:

"İsmi FETÖ/PDY ile çok anıldığı için Rektör Ayşegül Jale Saraç'ı zor durumda bırakmamak için görevden istifa etti. İstifa etmesine rağmen perde arkasında aktif bir şekilde eski görevine devam etti. Aytekin Sır'ın örgüt içindeki görevi Dicle Üniversitesi imamıdır. Aytekin Sır görevli olduğu süre zarfında Dicle Üniversitesi içerisinde FETÖ/PDY örgütünün para kasasıdır."

'MÜLKİ AMİRLERDEN SORUMLU İMAM'

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Keleş ise iddianameye yansıyan ifadesinde, Rektör yardımcısı Aytekin Sır'ın, örgütün mülki amirlerinden sorumlu imamı olduğunu söyledi. Keleş, şüphelinin vali, vali yardımcısı ve kaymakamların üniversite ile bağlantılı her türlü işlerinin yürütülmesinden sorumlu kişi olduğunu da belirtti.