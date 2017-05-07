Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Karasu sahili Camitepe Mahallesi mevkiinde gece saat 02.00 sıralarında kıyıya vurmuş sandığı gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi. Sahile gelen jandarma ekipleri, içerisinde mühimmat bulunduğu tahmin edilen kutuyu incelemek için Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

Öte yandan, Karasu Belediyesi’nden ilçe genelinde yapılan anonslarda, İstanbul’un Kilyos açıklarında geçen hafta batan Rus gemisine ait olduğu tahmin edilen mühimmatların sahile vurabileceği ve bu konuda vatandaşların duyarlı olması gerektiği duyuruldu.