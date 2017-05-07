Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon'da oryantiring yarışması sırasında uçuruma yuvarlanan genç kız, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.AFAD ekiplerinden alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Mağmat Boğazı mevkisinde yapılan oryantiring yarışması sırasında 16 yaşındaki sporcu E.D, uçuruma yuvarlandı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve AFAD ekipleri, sporcuyu kurtarmak için çalışma başlattı.AFAD ekipleri, yapılan çalışmanın ardından yaralı sporcuyu düştüğü yerden çıkartarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.Hayati tehlikesi bulunmayan sporcunun, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.