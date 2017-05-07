Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her gün binlerce kişinin ulaşımını sağladığı metrobüs hattında yaşanan olay, "Bu kadarına da pes" dedirtti. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Ercan P., evine gitmek için metrobüse yöneldi. Mecidiyeköy durağında araca binen Ercan P.'nin yanına birkaç durak sonra Semra H. isimli kadın geldi. Semra H., yanına oturduğu Ercan P.'yi iteklemeye başladı. Kadına durumu sormak isteyen Ercan P., bu sırada Semra H.'nin çantasında bir şeyler aradığını fark etti. Çantasından bir anda şırınga çıkaran genç kadının bacağına iğne saplamasıyla da şoka girdi. Neye uğradığını şaşıran Ercan P., iğneyi çıkarıp durumu Edirnekapı durağında bulunan sivil polislere bildirdi. İkili daha sonra Eyüp Polis Merkezi'ne gönderildi.

SÜREKLİ HAREKET ETMESİNE KIZMIŞ

Özel bir hastanede çalıştığını söyleyen Semra H., ineceği durak yaklaştığı için çantasında sigara aradığını, Ercan P.'nin sürekli hareket etmesine sinirlendiği için çantadaki şırıngayı batırdığını dile getirdi. Olayın ardından hastaneye başvuran Ercan P. ise şırıngadan kendisine herhangi bir hastalık bulaşmadığının tespit edilmesini istedi. Ercan P.'nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Semra H. hakkında iddianame düzenlendi. Savcılık şırıngayı silahtan sayarak Semra H.'nin Ercan P.'yi kasten yaraladığını belirtti. Semra H.'nin 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor.