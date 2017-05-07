Adana'da düğün konvoyunda terör örgütü PKK'yı simgeleyen  bez parçasını salladıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
 
Devriye gezen polis ekipleri, düğün konvoyunda PKK'yı simgeleyen bez  parçasının sallandığını gördü. Konvoyu merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde  durduran ekiplerin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
 
Bez parçasını salladıkları ileri sürülen iki kişi gözaltına alındı.  Polis, bez parçasını çakmakla yaktı.
 
Düğün sahipleri, gözaltına alınan şüphelilerle akrabalıklarının  bulunmadığını, mahalleden konvoya giren çocuklar olduklarını, uyarılarına rağmen  bez parçasını salladıklarını ileri sürdü.
 
Polis ise düğün sahibine, "Konvoy senin konvoyun. Benim konvoyumda  birisi bunu yapamaz. Bu, siz izin veriyorsunuz ki yapılıyor." diyerek tepki  gösterdi. Yasalara uyulması konusunda uyarıda bulunan polis, Türk bayrağını  göstererek, "Bizim bir tane bayrağımız var. O da orada dalgalanıyor." dedi.
 
Şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri sürüyor.