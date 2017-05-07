Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da düğün konvoyunda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçasını salladıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.



Devriye gezen polis ekipleri, düğün konvoyunda PKK'yı simgeleyen bez parçasının sallandığını gördü. Konvoyu merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde durduran ekiplerin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.



Bez parçasını salladıkları ileri sürülen iki kişi gözaltına alındı. Polis, bez parçasını çakmakla yaktı.



Düğün sahipleri, gözaltına alınan şüphelilerle akrabalıklarının bulunmadığını, mahalleden konvoya giren çocuklar olduklarını, uyarılarına rağmen bez parçasını salladıklarını ileri sürdü.



Polis ise düğün sahibine, "Konvoy senin konvoyun. Benim konvoyumda birisi bunu yapamaz. Bu, siz izin veriyorsunuz ki yapılıyor." diyerek tepki gösterdi. Yasalara uyulması konusunda uyarıda bulunan polis, Türk bayrağını göstererek, "Bizim bir tane bayrağımız var. O da orada dalgalanıyor." dedi.



Şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri sürüyor.