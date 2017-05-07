Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurdun iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan "meteorolojik uyarı"ya göre, yarın Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.



Kısa süreli fırtına şeklinde esebilecek rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.