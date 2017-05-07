Yurdun iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan "meteorolojik uyarı"ya göre, yarın Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Kısa süreli fırtına şeklinde esebilecek rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Uyarı geldi: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
07.05.2017 - 23:31 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 23:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre; yarın yurdun iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Yurdun iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Etiketler : Meteoroloji genel müdürlüğü,
471299 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471299.aspx
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