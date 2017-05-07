Yurdun iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına  bekleniyor. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan "meteorolojik uyarı"ya göre,  yarın Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile  orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.
 
Kısa süreli fırtına şeklinde esebilecek rüzgar nedeniyle çatı uçması,  ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli  ve tedbirli olunması istendi.