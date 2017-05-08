Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Kırmacı Mahallesi Kemer yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Recep Akman (55) idaresindeki 35 F 7172 plakalı otomobil ters şeride girince karşıdan gelen Uğur Çakır idaresindeki 67 UA 693 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar kazayı görünce 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımı ile 67 UA 693 plakalı otomobilde bulunan Hatice Çakır’ı (51) sedyeye alarak ambulansta taşıdı. Kazada yaralanan aracın sürücüsü Uğur Çakır ile kızı Damla Tuğba Çakır ve diğer aracın sürücüsü Recep Akman 2 ayrı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken ters şeritten ilerlemeye çalışan otomobilin direksiyon simidi kırılarak, araçta büyük hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle kontrollü olarak verilen trafik araçların çekici ile yoldan kaldırılması ile yeniden açıldı. Kazayı gören vatandaşlar 35 F 7172 plakalı otomobili başka sürücülerin yolda zikzaklar çizerek ilerlediğini gördüğünü söylediklerini belirterek, otomobilin ters şeride girince kazanın meydana geldiğini anlattı. Otomobil sürücüsü Recep Akman’ın yapılan muayenesinde 231 promil alkollü olduğu belirlendi.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.