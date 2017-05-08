Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için dün Denizli’nin Candoğan Parkında izinsiz eylem yapan gruba polisin müdahalesinde 34 kişi gözaltına alındı, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltındaki 34 kişi, ifadelerinin alınmasından sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı.



Çeşitli parti ve STK’ların üyelerinden oluşan bir grup, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için dün Candoğan Parkında bir araya gelmiş ve izinsiz eylem yapıldığı uyarılarını dikkat almadan eylem yapmak istemişti. Daha sonra izinsiz slogan atan gruba polis müdahale etmiş ve 34 kişi gözaltına alınmıştı.