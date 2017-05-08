Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'dan Tokat'a giden Bekir Satılmış (52) yönetimindeki 60 BD 851 plakalı yolcu otobüsü, Çorum-Mecitözü karayolunun 24'üncü kilometresindeki Elvançelebi mevkisinde devrildi.Kaza yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.