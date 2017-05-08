Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ile Bingöl'de parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğim tahmin edilmektedir. Adıyaman ise havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği beklenmektedir. Bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli saatte 40 ile 60 kilometre arasında eseceği tahmin ediliyor" denildi. Ayrıca merkez, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.