Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ile Bingöl'de parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğim tahmin edilmektedir. Adıyaman ise havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği beklenmektedir. Bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli saatte 40 ile 60 kilometre arasında eseceği tahmin ediliyor" denildi. Ayrıca merkez, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
08.05.2017 - 10:01 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Etiketler : rüzgar,haberler,meteoroloji,
471414 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471414.aspx
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