Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa Yunusemre Halk Eğitim Merkezi bünyesinde sürü yönetimi kursu açıldı. Genel olarak işletmelerden gelen talepler doğrultusunda açılan kurslarda, kursiyerlere bilimsel olarak çobanlık eğitimleri veriliyor. Toplamda 120 saatlik kursla kursiyerler hem özel işletmeler bünyesinde açılan sınıflarda teorik bilgi görüyorlar hem de hayvan çiftliği işletmelerinde hayvanlar üzerinde öğrendikleri bilgileri pratiğe döküyorlar. Sütüm Keçiden tesisleri bünyesinde sürdürülen eğitimlerde ise 14 kursiyer sürü yöneticiliği eğitimleri alıyor. Kursiyerlere işletmede görevli veterinerler tarafından hayvanlara aşı vurulması, sürünün sevk ve idaresi, doğru beslenmeleri ve hayvanların genel kayıtlarının tutulması gibi konularda eğitimler veriliyor.

Yunusemre Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan sürü yöneticiliği kursiyeri Ali Ergün, eski adıyla çobanlık eğitimleri sayesinde çobanlığı daha bilimsel yöntemlerle yaptıklarını belirterek, "Bu eğitimi gördükten sonra bizim bildiğimiz hayvan bakımıyla hiç alakası olmadığını anladık. Beslenmesinden yetiştirilmesine, doğumundan, hastalıklarla mücadelesinden, beslenme hastalıklarından, barınak ortamlarından, mera ortamlarının çok çok farklı olduklarını gördük. Daha bilimsel bir şekilde bu eğitimleri yapıyoruz. Türkiye’de bu alanda çok açık var. Bilimsel olarak yapmanın verim artışını sağladığını gördük" dedi.

"4 BİN LİRA MAAŞA KADAR ÇALIŞABİLİYORLAR"

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Bülent Yıldırım ve Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aynur Özdemir de kursların verildiği Sütüm Keçiden tesislerini ziyaret ederek, işletme sahibi Mustafa Turgut’la bir araya geldi. Kurslar ve eğitimler hakkında incelemelerde bulunan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Bülent Yıldırım, "Kursiyerler kursları tamamladıktan sonra iş sağlığı ve güvenliği bilgi sahibi olacaklar. Bu kurs ile sürünün sevk ve idaresini sağlamayı öğrenecekler. Dönemlere göre bakım işlerini yapmayı öğrenecekler. Hayvan sağlığının korunmasını amaçlayacaklardır. Bu tür kazanımlar ile kursu noktalayan kursiyerlerimiz sürü yönetim alanında kendilerini yetiştirmiş olmasının ardından iş piyasası alanında da çalışmaya başlayacaklarını ümit ediyoruz" dedi.

Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aynur Özdemir ise sürü yöneticiliği belgesine sahip olan kişi sayısının çok az olduğunu belirterek, "Bu belgeye sahip olan kişi sayısı çok az. Bu belgeye sahip olan kişiler aranan ve çok zor bulunan kişiler. Toplam 2 bin lira ile 4 bin lira arası maaş alıyorlar" diye konuştu.