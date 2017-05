Türkiye Gazetesi

Bayramiç İlçesi’ne 25 kilometre uzaklıktaki Muratlar Köyü’nde, ’Çiftçi Cemiyeti’ olarak da bilinen ve köye bereket getirmesi için düzenlenen hayır yemeğinin bu yıl 73’üncüsü gerçekleştirildi. Hayır yemeğine Bayramiç’in ilçelerinin yanı sıra, çevre illerden de olmak üzere toplam 5 bin kişi katıldı. Mevlid okundu, dualar yapıldı. Bölgenin yöresel yemeği olan 80 kazan keşkek konuklara ikram edildi. Köy hayrı, Aşıklar Sokağı sayesinde başka hayırlı işlere de vesile oldu.



Mevlid okunurken, Aşıklar Sokağı adı verilen ve köyün içinden geçip ormanlık alana uzanan 1.5 kilometrelik toprak yolda yüzlerce genç, gönüllerinin sultanını bulabilmek için erkekli ve kızlı gruplar halinde yürüdü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, giyinip, kuşanıp, süslenerek çıktıkları 1.5 kilometrelik Aşıklar Sokağı’nda eş adaylarıyla tanışma imkanı buldu. Geçen yıllarda Aşıklar Sokağı’nda tanışıp nişanlanan ve evlenen çiftler de nostaji yapmak için Aşıklar Sokağı’nda buluştu. Sokakta gezen gençler, bol bol özçekim yaptı. Aşıklar Sokağı’nda birçok genç birbirleriyle tanışıp, ileride evliliğe uzanacak arkadaşlığın temellerini bu sokakta attı.



Buğday Derneği’nin gönüllüsü olarak Çanakkale’nin Bayramiç İlçesine bağlı Muratlar Köyü’ne gelen Roze Turpin de (25) köy hayrına katıldı. Arkadaşlarının anlattığı Aşıklar Sokağı geleneğini merak edip kendisi de bu sokakta köylü gençlerle birlikte volta attı. Arkadaşlarından gelenekle ilgili bilgiler aldı.



HER YERDEN GELEN OLDU

Muratlar Köyü Muhtarı İsa Korkmaz, "Dedelerimizden beri devam eden bir gelenek bu köy hayrı. Çiftçilerin kışı geçirip bahara merhaba demesi nedeniyle bu Çiftçi Cemiyetini düzenliyoruz ve köy hayrımızı yapıyoruz. Bu arada etraftan gelen gençlerimiz de Aşıklar Sokağı’nda yürüyorlar. Bu yıl hayrımıza 5 bin kişi katıldı. Sokakta ise bine yakın genç yürüdü. Her yıl 15- 20 kişi bu sokakta tanışıyor. Bu evliliğe kadar gidiyor. Ancak burası evlendirme programı değil, karıştırmasınlar. Basın yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye’nin her ilinden insanlar buraya geliyor" dedi.



50 YAŞINDAKİ BEKAR DA KISMETİNİ ARADI

Çanakkale’nin Ezine İlçesi Alemşah Köyü’nde yaşayan ve futbol maçları ile çeşitli anma ve kutlama törenlerinin renkli siması haline gelen, Türkiye’nin sarı kırmızı ilginç kıyafetiyle tanıdığı 50 yaşındaki Ali Yılmaz da, namını duyduğu Aşıklar Sokağı’na gelerek kısmetini aradı. Yılmaz, "Ben de Hayır için geldim. Bekar olduğum için Aşıklar Sokağı’nda gezeyim, kendime bir nasip bulayım istedim. Bulamazsak işimis şansa kaldı artık" diye konuştu.